Концерт главы разведки Турции отменили

Новый глава турецкой разведки Ибрагим Калын не выступит в Стамбуле по причине отмены концерта. Об этом пишут турецкие СМИ.

Известно, что концерт должен был состояться 6 июля на площадке под открытым небом в Стамбуле. При этом на выступление чиновника в октябре по-прежнему можно приобрести билеты.

Отметим, что Калын поет и играет на сазе, также в прошлом он записал несколько композиций.