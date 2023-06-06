В регионах Азербайджана взялись за развитие профобразования

В этом году в Джалилабаде и Ленкорани будут открыты новые современные центры профессионального образования.

Как заявил исполняющий обязанности директора Государственного агентства профессионального образования Джейхун Карамов, в центрах будут преподавать различные специальности, в том числе несколько специальностей в области сельского хозяйства, в частности животноводства. Для этого рядом с центром в Джалилабаде построена современная ферма, где студенты смогут ознакомиться с условиями содержания животных и уходом за ними.

Также, по его словам, впервые при профцентре в Ленкорани будет построен отель, где студенты смогут проходить практику по своим специальностям. К 2025 году планируется построить и сдать в эксплуатацию современные центры профобразования в Губе, Товузе и других районах.

Д.Карамов акцентировал внимание на том, что в ближайшие годы 8 подобных современных центров будут построены и сданы в эксплуатацию на освобожденных территориях. Планируется привлечь 5000 человек на краткосрочные и 1000 человек на долгосрочные тренинги по повышению квалификации.