Фархад Мамедов, автор haqqin.az 14:42

Верховный суд Азербайджана во второй раз вынес решение, проигнорировавшее вердикт Конституционного суда по делу о хищении труб ЗАО Biləcəri Təmir Quraşdırma стоимостью два миллиона манатов. Юристы, представляющие интересы Biləcəri Təmir Quraşdırma, говорят, что это нонсенс, поскольку, согласно Основному закону страны, любое решение Конституционного суда имеет обязательную силу на всей территории Азербайджанской Республики.

Судебное дело – труба! Назим Тахиров, владелец Biləcəri Təmir Quraşdırma, много лет занимается бизнесом и является представителем российского Выксунского металлургического завода в Азербайджане, который экспортировал в Азербайджан трубы разного диаметра и считался на рынке надежным поставщиком. Коммерческий спор между ЗАО Biləcəri Təmir Quraşdırma и ООО «Рай-Парк» продолжается уже много лет. Читателям же haqqin.az он наверняка запомнился парадоксальной ситуацией, при которой один и тот же судья принимал решения, опровергающие предыдущее. Спор начался в далеком уже 2013 году, когда ЗАО Biləcəri Təmir Quraşdırma продало строительно-производственному тресту №16 металлические трубы на общую сумму 6,5 миллиона манатов. Уточним, что этот трест является подрядчиком SOCAR по газификации пригородных поселков. По условиям договора покупатель должен был оплатить поставщику в течение месяца стоимость труб. Однако руководитель треста №16 Юсиф Насиров (впоследствии покончивший с собой) под разными предлогами отказывался это сделать, вынудив ЗАО Biləcəri Təmir Quraşdırma обратиться в судебные инстанции. Бакинский административно-экономический суд №1, рассматривавший это дело, вынес 10 февраля 2015 года решение в пользу истца, обязав покупателя оплатить сумму поставленного ему товара - 6 миллионов 489 тысяч манатов, чего трест №16 не сделал.

Тогда судебные приставы провели проверку на складах покупателя, обнаружили там 2100 труб на сумму 2 миллиона 81 тысяча манатов, после чего суд принял решение вернуть их ЗАО Biləcəri Təmir Quraşdırma как часть невыплаченного долга. Судебные приставы продлили исполнение решения суда, и ныне Назим Тахиров вовлечен в длительную юридическую тяжбу, чтобы доказать, что трубы, обнаруженные приставами на складах, являются собственностью ЗАО Biləcəri Təmir Quraşdırma. Третий не лишний Дело запуталось в связи с тем, что в нем появилась третья сторона - строительная компания ООО Cənnət Park, заявившая свои права на эти трубы. Как утверждают юристы ООО, в 2014 году трест №16 передал их ООО Cənnət Park в качестве возмещения непогашенной задолженности на сумму два миллиона манатов. При этом не было предъявлено ни одного документа или банковской выписки о том, что Cənnət Park когда-либо перечислял на счет строительно-производственного треста № 16 два миллиона манатов. Что подтвердили в своем отчете Аудиторская палата и Министерство налогов, направившие в Верховный суд соответствующий отчет. С тех пор между Cənnət Park и ЗАО Biləcəri Təmir Quraşdırma из-за труб продолжается судебный спор. Аида Гусейн, судья Бакинского административного экономического суда №1, запомнилась тем, что выносила решения в пользу то одной, то другой стороны, пока, наконец, в 2017 году дело не дошло до Верховного суда. Высшая судебная инстанция государства отменила решение Апелляционного суда, вынесенное в пользу ООО Cənnət Park, постановив, что трубы принадлежат ЗАО Biləcəri Təmir Quraşdırma. И хотя компания Cənnət Park обжаловала это решение в Конституционном суде, ее жалоба не была принята и решение осталось в силе.

В результате последовавшей многолетней судебной тяжбы ООО Cənnət Park вновь подало иск в Бакинский административный экономический суд № 1, где судья Аида Гусейн, ранее вынесшая решение в пользу Назима Тахирова, на сей раз обжаловала решение Верховного суда и в противовес решению высшей судебной инстанции удовлетворила иск ООО Cənnət Park. И дело вновь дошло до Верховного суда После этого Biləcəri Təmir Quraşdırma обжаловало решение Верховного суда в Конституционном суде, Пленум которого отменил 14 февраля 2020 года решение Верховного суда, предписав пересмотреть дело в соответствии с правовой позицией, изложенной в его решении. Но Апелляционный суд, повторно рассмотрев дело, не принял во внимание правовую позицию пленума Конституционного суда и оставил в силе решение Апелляционного суда. Тогда юристы Biləcəri Təmir Quraşdırma обратились с повторной жалобой в Конституционный суд, который вынес 7 февраля 2022 года второе решение, признав решение Верховного суда недействительным. И, наконец, 11 мая коммерческая коллегия Верховного суда вновь, уже во второй раз, признала иск Cənnət Park обоснованным и вынесла решение, противоречащее постановлению пленума Конституционного суда. Юристы, представляющие в этой затянувшейся тяжбе интересы Biləcəri Təmir Quraşdırma, считают, что решение Верховного суда противоречит части IX статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики, в которой сказано, что решение Конституционного суда имеет на территории страны обязательную силу, а нарушители этого требования несут ответственность.

«Однако эта абсурдная ситуация возникла во второй раз, когда Верховный суд проигнорировал решение пленума Конституционного суда, - рассказал в беседе с корреспондентом haqqin.az адвокат Габиль Искендеров, представляющий интересы Biləcəri Təmir Quraşdırma. - Тем самым был поставлен под сомнение высший статус Конституционного суда. Более того, данное решение совпало с назначением председателем Верховного суда молодого юриста Инама Керимова - факт, вызывающий сожаление». По мнению Габиля Искендерова, многолетний судебный спор следовало прекратить после решения, вынесенного пленумом Конституционного суда, чтобы гарантировать право собственности на трубы, которые компания Biləcəri Təmir Quraşdırma продала, но не смогла получить свои деньги. «Но если Верховный суд дважды принимает решение в пользу Cənnət Park, то это значит, что он не считается с решением высшей судебной инстанции страны, - подчеркнул адвокат. - А это уже неконституционное деяние, открытая провокация против деятельности Конституционного суда, его правового статуса, произвол, противоречащий принципам права и справедливости».