В Киеве допускают, что Россия может взорвать и другие украинские ГЭС
Полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко не исключает, что Россия может попытаться взорвать другие ГЭС, чтобы заставить Украину отключить АЭС.
«Мы же понимаем, какую роль играет гидрогенерация: охлаждение, стабилизация напряжения. Это очень важно. Атомные электростанции постоянно подают какое-либо напряжение, которое нужно периодически добавлять или уменьшать с помощью таких меньших генераций, как ГЭС и ТЭС», - пояснил он.
Костенко объяснил, что если вывести из строя ГЭС, то будет сложно обеспечить Украину постоянной электроэнергией.