Украина собрала миллионную армию для контрнаступления

По оценкам российских военных, Украина подготовила для участия в контрнаступлении 20 новых армейских бригад и бригад Национальной гвардии, доведя совокупную численность вооруженных сил до 700 000 – 1 миллиона человек. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на человека, близкого к российскому Министерству обороны.

Еще в начале апреля Украина сообщала, что подготовила для контрнаступления 40 000 бойцов штурмовых отрядов в составе 8 подразделений. С тех пор руководители страны, в частности, Владимир Зеленский, отмечали, что ей нужно больше западного вооружения.

«В Москве считают, что у Украины есть время до октября, чтобы добиться успехов, а основной удар придется в Запорожской области, на юго-востоке страны с попыткой продвинуться на юг и в итоге выйти к Крыму, - говорит источник Bloomberg. - Кроме того, сообщил он перед самым взрывом на Каховской ГЭС, в Москве ожидают, что менее крупные удары в поддержку основной операции будут осуществляться через Днепр».