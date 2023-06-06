По имеющимся доказательствам, взрыв Каховской дамбы был совершен преднамеренно изнутри. Так как даже прямое попадание извне не повлекло бы за собой такие последствия и разрушения, уверен эксперт по взрывчатым веществам Ник Глумак, пишет The New York Times.

По его словам, сначала Каховская плотина была прорвана посередине, рядом с электростанцией, примыкающей к удерживаемому Россией берегу. Оба конца дамбы казались целыми, но с течением дня плотина все больше и больше разрушалась.

«Внутренний взрыв более вероятен, так как повлек за собой разрушения плотины - массивной конструкции из железобетона, строительство которой было завершено в 1956 году. Взрыв в замкнутом пространстве, когда вся его энергия направлена на строение вокруг него, нанесет наибольший ущерб. Внешний взрыв бомбы или ракеты оказал бы на плотину лишь небольшую часть своей силы», - пишет газета.