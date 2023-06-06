30 мая Москва подверглась атаке дронов, 3 беспилотника попали в жилые дома, а один из них залетел в квартиру. Целью нападения могли быть квартиры офицеров Службы внешней разведки (СВР), пишет NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и сотрудника Конгресса, знакомых с вопросом.

Как минимум один из многоквартирных домов, пострадавших от налета дронов, оказался связан с СВР, подтвердили в компании Strider Technologies, которая анализирует информацию из открытых источников. По ее данным, здание принадлежало российскому государственному бюджетному учреждению, имеющему контракты с воинской частью, известной как прикрытие для Службы внешней разведки.



Минобороны РФ заявило, что в налете на Москву участвовало восемь БПЛА: пять дронов сбил зенитный комплекс «Панцирь-С» в Подмосковье, еще три подавили средствами радиоэлектронной борьбы. По данным Baza, по российской столице и пригороду ударило около 25 беспилотников.