Прорыв на переговорах США и Ирана
В последние дни значительно продвинулись переговоры между США и Ираном в попытке достичь взаимопонимания по иранской ядерной программе. Израильские «Детали» пишут, что в силовых структурах еврейского государства считают, что дела идут быстрее, чем ожидалось, и что, возможно, стороны придут к соглашению уже в течение нескольких недель, хотя и остался еще целый ряд нерешенных вопросов.
Новая ядерная сделка будет предусматривать согласие Ирана остановить процесс обогащения урана до высокого процентного содержания. Взамен Тегеран рассчитывает на ослабление международных санкций, которые были введены против него по инициативе США и ЕС.
На первом этапе, если сторонам удастся договориться, будут разморожены иранские активы стоимостью 20 миллиардов долларов. Это деньги, которые хранятся на банковских счетах за рубежом – в Южной Корее, Ираке, а также МВФ.
В рамках шагов по укреплению доверия между сторонами Иран в последние дни освободил трех заключенных граждан западных стран. Взамен был освобожден иранский дипломат, два года находившийся в тюрьме в Бельгии за участие в попытке подрыва бомбы во Франции.
Издание отмечает, что официально Израиль выступает против договоренностей, формирующихся между сторонами, и предупреждает, что такого ограниченного по времени соглашения – заморозки обогащения в обмен на размораживание активов – будет недостаточно для обеспечения международного надзора за Ираном на требуемом уровне, пока он не свернет ядерную программу и не уменьшит опасность, исходящую от него. С другой стороны, некоторые профессионалы в системе безопасности считают, что такое соглашение было бы менее плохим выбором и что формирование взаимопонимания лучше, чем продолжение неконтролируемого продвижения Ирана к ядерной бомбе.