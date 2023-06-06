«Представители администрации Байдена считают, что наступление началось в понедельник с удара украинцев на юг по нескольким направлениям. Официальные лица США считают, что главная цель - перерезать сухопутный мост через юго-восток Украины, который соединяет Россию с ее оккупационными силами в Крыму», - говорится в статье.

Чиновники из администрации Байдена заявили, что ВСУ в понедельник начали контрнаступление, однако подрыв Каховской ГЭС может его усложнить, сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Отмечается, что частью стратегии Украины является наступление по нескольким направлениям, чтобы иметь возможность перебрасывать силы между ними для поражения целей с максимальной эффективностью.

«Чиновники администрации были воодушевлены более высокими, чем ожидалось, успехами в понедельник, когда украинские подразделения прорвались через сильно заминированные районы и продвинулись на 5-10 километров на некоторых участках длинного фронта. Это породило надежду на то, что украинские силы смогут продолжить наступление на Мариуполь, Мелитополь и другие удерживаемые Россией места вдоль побережья, перерезав сухопутный мост», - говорится в статье.

В то же время отмечается, что подрыв Каховской дамбы во вторник может иметь негативные последствия в войне для обеих сторон. Украине теперь будет труднее продвигаться к югу от Днепра, но российским войскам также может быть сложнее маневрировать и защищать территории, которые они держат.