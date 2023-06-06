Евросоюз ждет прогресса в переговорах Алиева и Пашиняна в Брюсселе

Евросоюз ожидает дальнейшего прогресса в переговорах Азербайджана и Армении на следующей встрече в Брюсселе, которая состоится 21 июля, говорится в заявлении ЕС.

В заявлении отмечается, что Евросоюз приветствует возобновление участия Азербайджана и Армении в мирных переговорах в Брюсселе 14 мая.

«Встреча в Кишиневе 1 июня с участием лидеров Франции и Германии еще раз продемонстрировала их приверженность процессу. Подчеркиваем, что переговоры и диалог являются единственным способом достижения справедливого и всеобъемлющего мира между Азербайджаном и Арменией. Следовательно, преемственность и конкретные результаты в диалоге имеют решающее значение для процесса», - сказали в ЕС.