Эрдоган позвонил Зеленскому
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает канцелярия турецкого президента.
Во время телефонного звонка стороны обсудили ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС и зерновую сделку.
Также сообщается, что Эрдоган предложил создать комиссию с участием ООН, России, Украины и Турции для расследования произошедшего на плотине Каховской ГЭС.
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