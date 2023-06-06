Эрдоган позвонил Зеленскому

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает канцелярия турецкого президента.

Во время телефонного звонка стороны обсудили ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС и зерновую сделку.

Также сообщается, что Эрдоган предложил создать комиссию с участием ООН, России, Украины и Турции для расследования произошедшего на плотине Каховской ГЭС.