Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 16:26

Одним из самых интересных и многозначительных кадровых решений президента Эрдогана после победы на выборах является назначение главного турецкого разведчика Хакана Фидана министром иностранных дел. За те 13 лет, с 2010 года, что он возглавлял турецкую разведку, на фотографиях и в записях официальной хроники-то он мелькал, особенно после того, как между ним и Эрдоганом возникла синергия и Фидан (в переводе с арабского означает – самоотверженный, тот, кто готов пожертвовать собой ради кого-либо) стал неизменным спутником турецкого президента в ответственных международных поездках, но практически никто не слышал его голоса. В Турции в шутку даже была создана группа в соцсетях под названием «Люди, которым любопытно, как звучит голос Фидана».

Теперь с назначением главного разведчика Турции на пост главного турецкого дипломата мир будет слышать его голос постоянно. И далеко не всем это понравится. В некоторых экспертных кругах его уже называют «министром военного времени». В подобном определении есть, разумеется, некая доля преувеличения. Но вот в том, что Фидан – министр времени слома традиционного миропорядка, не вызывает сомнений. Его назначение – это не просто бюрократическая перестановка. Это сигнал, свидетельствующий о том, что привычная нам политическая карта мира меняется кардинально. И во главе турецкой дипломатии должен стоять человек, который сумеет провести зачистку внешнеполитического поля, на котором предстоит играть Анкаре, под турецкие геополитические амбиции, которые она должна реализовать в ближайшие минимум пять лет. Теперь Фидану предстоит ставить свое имя на бумагах, которые будут одобрять те или иные процессы, которые он сам же и запускал прошедшие десять лет, находясь во главе турецкой MIT. Однажды он уже попытался выйти на подобный оперативный простор, когда в феврале-марте 2015 года пытался уйти из разведки в депутаты Меджлиса, а там, глядишь, и в большую политику.

Тогда Эрдоган решил, что Фидан еще не созрел для «большой игры» и искусно уговорил его остаться. Теперь, судя по всему, зрелость Фидана не вызывает у турецкого президента сомнений, и он распахнул перед ним двери в клуб тех, кто сегодня от лица Турции формирует мировую повестку. Интерлюдия первая: 18-летний унтер, 42-летний генерал За свои 55 лет родившийся в 1968 году Хакан Фидан сделал карьеру, к которой лучше всего подходит эпитет «увлекательная». Судите сами: с 1986 по 2001 год служба в турецкой армии на унтер-офицерских должностях, и как пик военной карьеры – должность фельдфебеля. А потом резкий зигзаг, учеба не где-нибудь, а в Мэрилендском университете США. И защита в Билькентском университете в Анкаре диссертации на тему ««Роль разведки во внешней политике». Спустя пару лет, в 2006 году, докторская на тему «Дипломатия в информационную эпоху: использование информационных технологий в проверке договоров». Уже эти факты – достаточное свидетельство того, что к решению вопросов взаимодействия разведки и дипломатии Фидан подошел с научной точки зрения. Затем научно-исследовательская работа в Международном агентстве по атомной энергии в Вене, Институте Организации Объединенных Наций по разоружению в Женеве и Исследовательском центре технологий контроля в Лондоне, где свои теоретические выкладки Фидан проверял в практических наработках.

В 2008 году он стал членом совета директоров МАГАТЭ. А в 2010 – штатским генералом, возглавив турецкую разведку. За 24 года – докторская степень, профессорские кафедры в двух турецких университетах, знание изнутри механизмов работы ключевых международных организаций. Серьезный административный опыт - с 2003 по 2007 год он возглавлял Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA), а в ноябре 2007 года Фидан был назначен заместителем статс-секретаря в президиуме министров. И от унтер-офицера до генеральской должности. Не стереотипный Джеймс Бонд, а нечто новое – суперразведчик XXI века, которому, как это и положено в реальной жизни, пистолет без надобности. Он своим блестящим интеллектом добьется гораздо большего. Рядом с Эрдоганом: из помощников в соратники Назначение Фидана главой турецкой разведки не вызвало ажиотажа в политическом истеблишменте Анкары. Кто-то в те годы пророчил ему роль технической фигуры, которая будет «носить портфель» за Эрдоганом и исполнять его поручения. Кто-то вообще утверждал, что на своем посту он долго не продержится, поскольку не сможет сработаться с «султаном». И лишь немногие, совсем немногие глубокомысленно прищуривались и говорили: «этот парень очень далеко пойдет». Впрочем, на этих немногих мало кто обращал внимание, считая, что их намеки – не более чем размышлизмы «пикейных жилетов» и попытка повысить свою значимость намеками на обладание некими сокровенными знаниями. А ведь они оказались правы, эти немногие. И сумели разглядеть и правильно оценить амбиции Фидана на посту главы разведывательной службы Турции. Который хотел – а главное, в конце концов сумел - превратить разведку в стратегическое оружие Турции. Эта идея Фидана увлекла и турецкого президента, что и обеспечило их тринадцатилетнее практически бесконфликтное – хотя на этот счет есть разные версии – сотрудничество, в ходе которого Фидан вырос из сотрудника Эрдогана, причем «одного из», в его верного соратника.

Чем дальше, тем больше турецкий президент подкидывал своему директору разведки все более сложные задачи. Примерно с конца 2012 года Фидан по поручению своего президента стал модератором конфиденциальных диалогов, который Анкара вела в своих «горячих точках» - в Сирии, в Ливии, в Египте, в Израиле и государствах Персидского залива. Большая часть этих диалогов была единственным дипломатическим каналом между Анкарой и этими странами. И большинство из них открыла двери для нормализации отношений этих стран с Турцией, а в Ливии – так и вообще к срыву попыток Халифы Хафтара прийти к власти. Шло время, и серьезность задач, поставленных Эрдоганом перед Фиданом, только нарастала. Отношения с США, Россией, Великобританией, балканский, южнокавказский, курдский и еще с десяток других «узлов» - везде в них обязательно присутствовал Фидан. Что примечательно, за эти 13 лет он не «бронзовел», а каждую ситуацию использовал для получения конкретных, порою уникальных профессиональных, интеллектуальных и оперативных навыков, оттачивая свое мастерство в лабиринтах международной политики. И одновременно делая его все более заметной фигурой в политическом ландшафте Турции.

Интерлюдия вторая: где сердце успехов Анкары? В последние годы успехи турецкой дипломатии рассматривались через «призму беспилотников», то есть умения Турции разработать, запустить и поставить на службу внешней политики новейшие военные технологии. Определенная доля правды в этом есть, но, по моему мнению, гораздо ближе к истине утверждение, что истинное сердце успехов кроется в деятельности стратегической разведки, которую на базе MIT создал Хакан Фидан. Без ее разведывательных данных, без ее филигранного умения направлять те или иные события в нужную для Турции сторону, без привлечения к конфиденциальному сотрудничеству нужных людей внешняя и военная политика Анкары демонстрировала бы, уверен, гораздо меньшую результативность. Будучи бывшим главой разведки, Фидан оставил свои следы на самых разных территориях - от Ближнего Востока до Европы, от Африки до России, собирая информацию, завязывая контакты и расширяя влияние Анкары. И его нынешний пост главы турецкой дипломатии знаменует собой не только переход его в новое качество, к чему он давно готов, но и переломный момент во внешней политике Турции.