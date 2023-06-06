Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове в основном будет без осадков. Будет дуть порывистый северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 16-20°, днем - 23-27° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, местами переходящие в ливни, пройдут грозы, выпадет град. Ближе к вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами будет туман. В некоторых районах восточный ветер будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем - 25-30°, в горах - 6-11°, днем - 13-18°, местами до 22° тепла.