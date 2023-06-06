Убивший человека по ошибке Рамазанов сел на 19 лет

Как сообщает haqqin.az, Рамазанова приговорили к 19 годам лишения свободы. Он отбудет 2 года назначенного ему срока в тюрьме, а 17 лет - в исправительном учреждении строгого режима.

В июле 2021 года в Апшеронское РУП поступила информация об обнаружении в доме в поселке Гобу обгоревшего тела 29-летнего Ульфата Ходжатова. Следы крови около сгоревшего дома убитого вызвали у сотрудников правоохранительных органов обоснованные подозрения в том, что поджог был совершен умышленно. Во время осмотра тела были обнаружены колото-резаные раны, что указывало на то, что Ходжатов был убит до пожара.

Полиция задержала Рамазанова в качестве подозреваемого. В ходе следствия выяснилось, что Рамазанов совершил убийство не один, а со своим сыном, 36-летним Эмином Рамазановым. Полиции не удалось его найти.

Отмечается, что в 2019 году Э.Рамазанов познакомился с женщиной по имени Шамс Ходжатова, страдающей от онкозаболевания, и между ними вспыхнули чувства.

Супруг Шамс, Джейхун Ходжатов (брат убитого Ульфата), узнав о ее заболевании, не помогал ей, что вызвало у Эмина и его отца ненависть к нему. Некоторое время они наблюдали за домом Джейхуна, а затем, прознав, что члены его семьи уехали на свадьбу, постучались в дверь. Однако дверь им открыл не кто иной, как брат Джейхуна, Ульфат, на котором отец с сыном выместили свой гнев, нанеся ему многочисленные ножевые ранения. Затем преступники, убедившись, что их жертва мертва, облили тело бензином, принесенным с собой, и подожгли дом.

Мать покойного Тарана Шахвердиева рассказала следователям, что Ульфат был убит по ошибке вместо своего брата. По ее словам, убийцы не были знакомы с братьями, а на дом их навела Шамс Ходжатова.