Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что якобы Киев с подачи Запада ударил по Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Путин назвал разрушение Каховской ГЭС "варварской акцией Киева".

"Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому - варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области Украины, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе", - говорится в сообщении Кремля.