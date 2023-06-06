Путин обвиняет Украину обновлено 17:42
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что якобы Киев с подачи Запада ударил по Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе разговора Путин назвал разрушение Каховской ГЭС "варварской акцией Киева".
"Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому - варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области Украины, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе", - говорится в сообщении Кремля.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила канцелярия турецкого президента.
Сообщается, что Эрдоган во время разговора с Путиным выступил с инициативой создания международной комиссии по Каховской ГЭС.
Отметим, ранее лидер Турции провел переговоры и с президентом Украины Владимиром Зеленским.