Сахиль Бабаев выступил на заседании министров труда Движения неприсоединения

16:59

В Женеве (Швейцария) проходит 111-я сессия Международной конференции труда с участием представителей правительств стран-членов Международной организации труда (МОТ) и социальных партнеров. Выступивший на сессии глава азербайджанской делегации, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил актуальность вопросов доклада генерального директора МОТ Жильбера Унгбо на открытии сессии.

Министр отметил, что, несмотря на негативное влияние сложных политико-экономических процессов в региональном и глобальном масштабах, в Азербайджане продолжаются высокие темпы развития, в стране наблюдается значительный рост социальных выплат за последние 5 лет, есть результаты большой программы цифровизации, реализуемой в социальном секторе, уже электронизировано более 140 социальных услуг. Были отмечены достижения концепции DOST, важные преимущества подсистемы «Труд и занятость». Была представлена информация о строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Сахиль Бабаев рассказал об успешных инициативах Азербайджана в борьбе с пандемией в бытность председателем Движения неприсоединения с 2019 года. Была подчеркнута важность эффективных мер по трудоустройству в странах-членах и усиления социальной защиты после пандемии COVID-19, особенно в отношении уязвимых групп, а также тесного сотрудничества с МОТ.

В рамках 111-й сессии МОТ под председательством Азербайджана состоялось заседание министров труда Движения неприсоединения. Бабаев, председательствуя на заседании с участием высших должностных лиц более 40 стран и гендиректора МОТ, выступил с заявлением, в котором подчеркнул активное участие Азербайджана в глобальной борьбе с пандемией в качестве председателя Движения неприсоединения. Были отмечены успешные инициативы Азербайджана в этом направлении, в том числе связанные с принятием резолюций для равного и универсального доступа всех стран к вакцинам. Подчеркнуто, что на саммите контактной группы Движения неприсоединения президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул предложение о создании высокоуровневой панели ООН по глобальному восстановлению после COVID-19, а также отмечена сильная поддержка Азербайджаном институционального развития Движения и тот факт, что все эти шаги значительно укрепляют международный авторитет движения. Было отмечено, что за последние 5 лет в Азербайджане были выполнены 4 пакета социальных реформ, охватывающих 4 миллиона человек, отмечен значительный рост заработной платы и других социальных выплат, ежегодно выделяются дополнительные средства на эти реформы в размере 6,8 миллиарда манатов, существует стабильность на рынке труда. Министр также сообщил, что Азербайджаном проведена работа по оценке возможности ратификации конвенций МОТ №184 «О безопасности и здоровье в сельском хозяйстве» и № 187 «О рамках охраны труда и укрепления здоровья».