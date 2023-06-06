Али Асадов прибыл в Россию ФОТО
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов по приглашению председателя правительства России Михаила Мишустина прибыл с рабочим визитом в Сочи.
Согласно сообщению Кабинета Министров, Али Асадов примет участие в заседании Совета глав правительства СНГ. Кроме того, азербайджанский премьер примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и в качестве гостя на III Евразийском конгрессе.
Также в рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч Асадова с зарубежными коллегами.