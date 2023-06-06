Патрушев: Нет никакой войны между Россией и Украиной

«Против России и Беларуси США ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы наших стран. Сегодня западные политики говорят об этом открыто и указывают в своих документах», - цитирует ТАСС Патрушева.

Вашингтон ведет против Москвы и Минска «необъявленную войну», западные политики заявляют об этом открыто. Так сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем.

Секретарь Совбеза РФ считает, что «ситуация в Украине делает углубление российско-белорусского взаимодействия в оборонной сфере жизненно необходимым: Запад не прекращает накачивать Украину оружием, передает спутниковые и иные разведданные командованию ВСУ, участвует в планировании войсковых операций и направляет наемников, фактически являясь стороной конфликта».

По его словам, для достижения поставленной Вашингтоном задачи по ослаблению России и Беларуси неонацистский киевский режим применяет откровенно террористические методы ведения боевых действий.

Патрушев также утверждает, что «войны между Россией и Украиной нет, есть только откровенная агрессия со стороны США». «Украина – лишь орудие в руках Запада, и нет никакой войны между народами России и Украины. Есть только откровенная агрессия США», – цитирует его ТАСС.

По его словам, война в Украине не выгодна никому, кроме американских властей. «Вашингтон и Лондон создали киевский нацистский режим, который необходимо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства», – сказал он.