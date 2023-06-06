Министр финансов о сильной экономике США

Американская экономика сильна на фоне высоких потребительских расходов, но в некоторых областях наблюдается замедление, сказала в среду министр финансов США Джанет Йеллен. Об этом сообщает Reuters.

Йеллен добавила, что ожидает дальнейшего прогресса в снижении инфляции в течение следующих двух лет.

Глава американского Минфина также сказала в интервью CNBC, что хотя банки могут испытывать трудности с коммерческой недвижимостью и столкнуться с некоторой консолидацией, в системе достаточно ликвидности, и банки в целом должны быть в состоянии выдержать любую нагрузку.