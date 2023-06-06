Армения готова открыть региональные транспортные коммуникации на Южном Кавказе на основе достигнутых договоренностей между лидерами Азербайджана, Армении и России. Об этом сказал Пашинян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Армянская сторона уже высказала свои предложения в рамках трехсторонней группы вице-премьеров и надеется, что удастся выработать конкретные решения", - заявил Пашинян.

Он пояснил, что речь идет о коммуникациях, которые отражены в девятом пункте трехстороннего заявления президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении: "Я надеюсь, что нам удастся прийти к конкретным решениям".