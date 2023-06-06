7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов. В этом году план действий этого знаменательного дня, который отмечается во всем мире уже в пятый раз, основан на лозунге «Качественная еда спасает жизни».

Согласно решению ООН от 20 декабря 2018 года, безопасность продуктов питания тесно связана с безопасностью пищевых продуктов, а также усложнением цепочки «продовольствие – производство - поставка в мире». Риски, связанные с пищевыми продуктами, оказывают негативное влияние не только на здоровье людей, но и на мировую экономику. Основная цель учреждения этого дня - способствовать безопасности продуктов питания, сохранению здоровья человека, экономическому процветанию, сельскохозяйственному производству, доступу на международный рынок, туризму и устойчивому развитию. При этом рекомендовано сосредоточить внимание на выявлении, своевременном предотвращении и надлежащем управлении рисками, связанными с пищевыми продуктами.

Отметим, что паразитарные заболевания пищевого происхождения могут вызывать острые и хронические проблемы со здоровьем. А безопасное производство продуктов питания сокращает их потери и порчу, одновременно принося пользу планете и мировой экономике, снижая нагрузку на систему здравоохранения. Неслучайно в настоящее время 188 стран сотрудничают в области международных стандартов, руководств и правил применения Codex Alimentarius, которые играют важную роль в обеспечении безопасности, качества и справедливости международной торговли пищевыми продуктами.

Всемирный день безопасности пищевых продуктов отмечается в рамках совместного партнерства Комиссии Codex Alimentarius, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения. Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с представительством ФАО в Азербайджане проводит серию образовательных мероприятий и мероприятий по социальной ответственности, приуроченных к Всемирному дню безопасности пищевых продуктов. Различные сообщения направляются потребителям и предпринимателям через социальные сети, средства массовой информации и другие средства коммуникации.

Отметим, что продолжается работа по совершенствованию деятельности лабораторий, имеющих особое значение в обеспечении безопасности пищевых продуктов в Азербайджане. Всего при Азербайджанском институте безопасности пищевых продуктов при АПБА действует 16 лабораторий и региональных подразделений, в том числе семь в Баку и на Абшероне и девять в регионах. Их деятельность охватывает безопасность пищевых продуктов, выдачу комплексных экспертиз, контроль за здоровьем животных и растений.

Основной целью деятельности лабораторий, располагающих современной материально-технической базой и профессиональным кадровым потенциалом, является проведение экспертиз пищевых продуктов, ввозимых в Азербайджан и производимых в стране, проверка на безопасность и минимальные показатели качества, а также обеспечение ветеринарно-санитарной и фитосанитарной безопасности.

Агентству по безопасности пищевых продуктов Азербайджана, созданному в преддверии 7 июня - Всемирного дня безопасности пищевых продуктов соответствующим указом президента Азербайджана, исполняется пять лет. За прошедший период АПБА, которое строит свою деятельность на принципах прозрачности, партнерства с предпринимателями, приоритета интересов потребителей, инновационности, ориентации на эффективность и результат, риск-ориентированного подхода и соответствия международным требованиям, добилось ряда успехов.

Ознакомиться с рядом мероприятий, проведенных АПБА за последние пять лет, можно в следующем видео: