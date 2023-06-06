Данилов опроверг заявление Минобороны России

Контрнаступление украинской армии еще не началось, несмотря на заявления российских пропагандистов. Его начало станет очевидным для всех. ВС РФ ошибочно назвали продвижение украинских сил началом большой наступательной операции. Об этом агентству Reuters заявил секретарь Совета по нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, увидят", - сказал он.

Также секретарь СНБО прокомментировал сомнения западных СМИ по поводу причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС. "У них был военный компонент. Это был план номер один... Они верили, что мы будем продвигаться в этом направлении. Их действия не приведут к тем последствиям, которые они хотели бы", - подчеркнул Данилов.

В понедельник, 5 июня, Минобороны РФ заявило, что якобы украинские военные начали "крупномасштабное наступление" на пяти участках фронта.