МИД РФ заявил о безальтернативности трехсторонних договоренностей

Россия считает трехсторонние договоренности безальтернативной дорожной картой для процесса примирения Азербайджана и Армении. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

"Мы неоднократно заявляли, что ведем работу по нормализации отношений Баку и Еревана в трехстороннем формате - Россия, Армения и Азербайджан - на основе заявлений наших стран. Мы считаем комплекс трехсторонних договоренностей безальтернативной дорожной картой для процесса примирения двух народов. В этой работе есть свои треки, динамика переговорного процесса, форматы и дополнительные инструменты. Мы не пытаемся ничего форсировать, мы идем по намеченному плану", - заявила Захарова.

Она отметила, что для России всегда остается приоритетом сближение подходов Азербайджана и Армении.