Картежник Мамедов убил жену и случайного свидетеля

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 53-летнего жителя Тертерского района Асафа Мамедова, обвиняемого в убийстве двух человек.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Абдулла Мамедов. Подготовительное заседание суда назначено на 13 июня.

Отметим, что 19 февраля текущего года в прокуратуру поступила информация об убийстве 42-летней Гюльнар Мамедовой и 32-летнего Намика Аллахвердиева, жителей Тертерского района. Первая была зарезана, а второй — застрелен.

По факту было возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого задержали Асафа Мамедова — супруга убитой. Ее родственники рассказали СМИ, что Мамедов годами играл в азартные игры, заставляя жену выплачивать собственные долги. Преступление он предположительно совершил после того, как не получил от супруги желаемой суммы. Что касается Аллахвердиева, делавшего ремонт в доме, то его Мамедов убил как свидетеля.

Сама Гюльнар Мамедова работала старшим советником в исполнительной власти Тертерского района. Женщина имела два высших образования и воспитывала двоих детей.