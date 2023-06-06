Ким Чен Ын запретил самоубийства в Северной Корее

Лидер КНДР Ким Чен Ын издал приказ, запрещающий самоубийство в Северной Корее, сообщает Mirror.

Как пишут СМИ, Ким назвал суицид актом «измены социализму» и приказал местным органам власти принять превентивные меры. По данным источников, в КНДР количество суицидов среди граждан Северной Кореи выросло на 40 процентов по сравнению с прошлым годом.

Сообщается, что, несмотря на приказ, официальные лица на местах пока не смогли найти подходящего решения в сложившейся ситуации. "Большинство самоубийств были вызваны крайней нищетой и голодом, поэтому никто не может прямо сейчас придумать контрмеру", — заявляет источник.