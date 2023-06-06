Лира отворачивается от Эрдогана? наш комментарий
Новому турецкому правительству досталось нелегкое экономическое наследство. В первые дни после того, как были оглашены результаты выборов, звучали некоторые обнадеживающие сообщения о росте ВВП и снижении инфляции в апреле. Однако теперь, судя по всему, ситуация возвращается в прежнее русло.
В среду курс доллара по отношению к лире подскочил почти на 5,5%, приблизившись тем самым к психологически значимой отметке в 23 лиры за доллар. Это стало новым историческим максимумом. Одномоментная потеря почти 5,5% от стоимости национальной валюты – фактор тревожный и требующий обдуманных действий, особенно когда новое правительство, которое было сформировано вслед за прошедшими в стране президентскими выборами, еще только приступает к работе.
Власти Турции решительно настроены на снижение инфляции в стране до однозначного числа и решение проблем в экономике, которые повлек за собой рост цен. Об этом заявил в телеобращении к нации президент Реджеп Тайип Эрдоган после первого заседания нового правительства.
«Мы будем держать курс на решение всех трудностей, вызванных инфляцией и высокими ценами. Мы обязуемся снизить инфляцию до однозначного числа», - подчеркнул глава турецкого государства.
Мехмет Шимшек, новый министр финансов и казначейства Турции, столь же решительно заявил, что Анкара будет придерживаться фискальной дисциплины. Главными целями нового правительства он объявил снижение инфляции и повышение социального благосостояния.
Подобные заявления, честно говоря, мы слышали и раньше, но населению от этих громких слов легче не становилось. Экономика Турции в последние годы переживает сильнейшие потрясения: инфляция составляет около 50%, а курс турецкой лиры продолжает падать. Между тем эксперты оценивают назначение Шимшека как знак того, что в страну будут приглашены иностранные инвесторы, и этот шаг действительно может поправить положение дел.
На фоне затянувшегося на годы кризиса заслуживают внимания слова, произнесенные новым министром во время церемонии передачи полномочий его предшественником Нуреддином Небати: «Для нашей страны жизненно важно снизить инфляцию до однозначных цифр в среднесрочной перспективе. Мы приступим к изучению среднесрочной программы в кратчайшие сроки. У Турции не осталось другого выбора, кроме как вернуться к рациональной системе».
Когда еще только шли разговоры о назначении Шимшека на должность министра, СМИ страны уже вовсю писали о том, что он представил президенту Эрдогану план, содержащий меры, необходимые для реализации политики макроэкономической стабильности, и связанный с ними список структурных реформ. Отмечалось, что для обеспечения стабильности системы, борьбы с инфляцией и сокращения дефицита платежного баланса Шимшек считает необходимым повысить процентные ставки и сократить объемы кредитования. Это должно привести к снижению инфляции, а также уменьшить объемы дефицита платежного баланса. Судя по обнародованным частям этого плана, параллельно предусматривается замедление роста экономики в целом и снижение импорта.
Шимшек предлагает также постепенно снижать жесткий контроль за валютным курсом, смягчать финансовый надзор в ряде секторов, а также выработать новые налоговые льготы и послабления, направленные на сокращение количества и видов взимаемых налогов. В сфере кредитования предлагается увеличивать объём ссуд в национальной валюте. Особое внимание Шимшек обращает на необходимость создания удобных условий и преференций для привлечения иностранного капитала.
Инвестиции должны быть направлены в первую очередь в такие сферы, которые наиболее зависят от импорта. В целом экономическая политика сосредоточивается на интенсификации отказа от импорта во всех секторах, где это возможно сделать. Также в этой дорожной карте есть положения, связанные с увеличением автономности правительственного экономического блока.
Эрдоган же, как известно, всегда выступал за снижение учетной ставки центробанка, считая такую меру необходимой для развития экономики и снижения инфляции, хотя большинство стран мира предпочитает, напротив, повышать ставку. Эта принципиальная позиция турецкого президента вызывает критику со стороны значительной части экономического сообщества. Инфляция в стране, по ряду оценок, за последние полтора года может составлять от 60% до 100% и даже больше. Параллельно падает стоимость турецкой лиры. В 2022 году она просела более чем на 30% и продолжает обесцениваться в 2023 году.
Сумеет ли Шимшек переубедить Эрдогана? Об этом мы узнаем только спустя какое-то время. Чтобы вернуть лире стабильность, главе государства не остается другого выхода, кроме как прислушаться к мнению нового главы Минфина. При этом времени на размышления остается всё меньше. Резкое снижения уровня золотовалютных резервов центробанка Турции в еще большей степени повышает риск курсового шока в стране. Теперь, когда золотовалютные резервы центробанка истощены, в случае прекращения валютных интервенций доллар может начать торговаться по отношению к нацвалюте в интервале 25-30. А это – та красная черта, о которой Анкару давно предупреждали экономисты.