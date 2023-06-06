Мамед Эфендиев, отдел экономики 18:29

Новому турецкому правительству досталось нелегкое экономическое наследство. В первые дни после того, как были оглашены результаты выборов, звучали некоторые обнадеживающие сообщения о росте ВВП и снижении инфляции в апреле. Однако теперь, судя по всему, ситуация возвращается в прежнее русло. В среду курс доллара по отношению к лире подскочил почти на 5,5%, приблизившись тем самым к психологически значимой отметке в 23 лиры за доллар. Это стало новым историческим максимумом. Одномоментная потеря почти 5,5% от стоимости национальной валюты – фактор тревожный и требующий обдуманных действий, особенно когда новое правительство, которое было сформировано вслед за прошедшими в стране президентскими выборами, еще только приступает к работе.

Власти Турции решительно настроены на снижение инфляции в стране до однозначного числа и решение проблем в экономике, которые повлек за собой рост цен. Об этом заявил в телеобращении к нации президент Реджеп Тайип Эрдоган после первого заседания нового правительства. «Мы будем держать курс на решение всех трудностей, вызванных инфляцией и высокими ценами. Мы обязуемся снизить инфляцию до однозначного числа», - подчеркнул глава турецкого государства. Мехмет Шимшек, новый министр финансов и казначейства Турции, столь же решительно заявил, что Анкара будет придерживаться фискальной дисциплины. Главными целями нового правительства он объявил снижение инфляции и повышение социального благосостояния. Подобные заявления, честно говоря, мы слышали и раньше, но населению от этих громких слов легче не становилось. Экономика Турции в последние годы переживает сильнейшие потрясения: инфляция составляет около 50%, а курс турецкой лиры продолжает падать. Между тем эксперты оценивают назначение Шимшека как знак того, что в страну будут приглашены иностранные инвесторы, и этот шаг действительно может поправить положение дел. На фоне затянувшегося на годы кризиса заслуживают внимания слова, произнесенные новым министром во время церемонии передачи полномочий его предшественником Нуреддином Небати: «Для нашей страны жизненно важно снизить инфляцию до однозначных цифр в среднесрочной перспективе. Мы приступим к изучению среднесрочной программы в кратчайшие сроки. У Турции не осталось другого выбора, кроме как вернуться к рациональной системе».

Когда еще только шли разговоры о назначении Шимшека на должность министра, СМИ страны уже вовсю писали о том, что он представил президенту Эрдогану план, содержащий меры, необходимые для реализации политики макроэкономической стабильности, и связанный с ними список структурных реформ. Отмечалось, что для обеспечения стабильности системы, борьбы с инфляцией и сокращения дефицита платежного баланса Шимшек считает необходимым повысить процентные ставки и сократить объемы кредитования. Это должно привести к снижению инфляции, а также уменьшить объемы дефицита платежного баланса. Судя по обнародованным частям этого плана, параллельно предусматривается замедление роста экономики в целом и снижение импорта. Шимшек предлагает также постепенно снижать жесткий контроль за валютным курсом, смягчать финансовый надзор в ряде секторов, а также выработать новые налоговые льготы и послабления, направленные на сокращение количества и видов взимаемых налогов. В сфере кредитования предлагается увеличивать объём ссуд в национальной валюте. Особое внимание Шимшек обращает на необходимость создания удобных условий и преференций для привлечения иностранного капитала. Инвестиции должны быть направлены в первую очередь в такие сферы, которые наиболее зависят от импорта. В целом экономическая политика сосредоточивается на интенсификации отказа от импорта во всех секторах, где это возможно сделать. Также в этой дорожной карте есть положения, связанные с увеличением автономности правительственного экономического блока.