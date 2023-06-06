Легион «Свобода России» обратился к крымчанам

Легион «Свобода России» в своем Telegram-канале обратился к жителям Крыма с просьбой сообщать о местах дислокации российских войск, руководства российских войск, маршруты передвижения военной техники, данные о коллаборантах и присылать все это на электронную почту.

«Легион считает делом долга вернуть Украине то, что ее по праву, чтобы иметь возможность с чистой совестью строить новую Россию», - говорится в сообщении.