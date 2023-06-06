В Украине могут частично открыть воздушное пространство
Власти Украины сообщили о возможности открытия авиационного пространства, но не полностью, а в районе Львовской области.
По словам главы областной войсковой администрации Максима Козицкого, небо, возможно, станет доступным после подписания договора о присоединении страны к программе Евросоюза «Механизм соединения Европы».
«Этот вопрос был поднят, и мы надеемся, что так, как зерновой коридор, так может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским союзом», — резюмировал чиновник.