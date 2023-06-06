Бахтияр Гаджиев нуждается в психологической помощи. Он просит омбудсмена направить ему для оказания помощи психолога-специалиста. Об этом Turan сообщил адвокат Фахраддин Мехтиев после встречи с Гаджиевым сегодня в Бакинском СИЗО-1. Адвокат сказал, что передаст просьбу Гаджиева омбудсмену.

По его словам, «последние события в связи с арестом породили у Бахтияра Гаджиева серьезные психологические проблемы».

«По этой причине я не стал с ним обсуждать вопрос о проведении 6 июня обысков в его квартире, в домах его родителей, брата и друга, а также в автомобиле Бахтияра», - отметил адвокат.