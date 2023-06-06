Джейхун Байрамов: Армения отказывается возвращать двух граждан Азербайджана

Правительство Армении вместо надлежащего расследования пыток и унижающего достоинство обращения с двумя гражданами Азербайджана и принятия мер по привлечению виновных к ответственности отказывается возвращать их на родину в связи со сфабрикованными обвинениями. Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Глава ведомства отметил, что Азербайджан, будучи верным своим международным обязательствам и открытым для конструктивного диалога, не будет закрывать глаза на нарушения международного права и продолжит предпринимать соответствующие шаги на международном уровне.



"Азербайджан искренне считает, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, основанная на взаимном признании и уважении суверенитета, территориальной целостности и международных границ друг друга, является единственным способом обеспечения прочного мира и стабильности в регионе", - добавил министр.