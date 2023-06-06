ЗАЭС может выйти из-под контроля: жителей Энергодара призывают покинуть город

Жителей оккупированного российскими войсками Энергодара призывают покинуть город. Первый заммэра города Иван Самойдюк в комментарии "Радио.Свобода" предупредил, что над захваченной Запорожской атомной электростанцией может быть потерян контроль. "Конечно, открытых угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, то понятно, что ситуация в любой момент может выйти из-под контроля и быть критической", - сказал Самойдюк.

Тем, кто пока не может выехать с оккупированной территории, Самойдюк посоветовал подготовить документы и собирать "тревожные чемоданчики", держать полностью заправленными автомобили.

Запорожская АЭС и город Энергодар в Запорожской области с первых недель полномасштабной войны находятся под оккупацией. С сентября энергоблоки АЭС находятся в состоянии остановки (пять из шести энергоблоков ЗАЭС находятся в холодной остановке и один в горячей остановке).

В ночь на 6 июня была взорвана дамба Каховской ГЭС, в результате чего начал стремительно падать уровень воды в Каховском водохранилище, вода которого используется для охлаждения Запорожской АЭС. В МАГАТЭ предупредили, что падение уровня воды создает угрозы для безопасности АЭС.