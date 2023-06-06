МИД Британии: Угрозы Кремля не помешают поддержке Украины

Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заверил, что Британию не остановит "бряцание оружием" со стороны России, которая угрожает из-за поставок западного оружия в Украину. Об этом Клеверли сказал в комментарии AFP на полях министерской встречи Организации экономического сотрудничества и развития в Париже.

"Мы приняли сознательное решение, что не можем позволить эскалации риторики или бряцанию оружием со стороны Владимира Путина или Кремля удержать нас от правильных действий", – подчеркнул глава британского МИД.

Он добавил, что с успехами Украины на поле боя Кремль будет "регулярнее и громче" возмущаться, и к этому нужно быть готовым.