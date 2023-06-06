Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Словакии

7 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Словацкую Республику встретился с премьер-министром страны Людовитом Одором, сообщили в Министерстве иностранных дел.

На встрече были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня сотрудничества Азербайджана и Словакии в политической, экономической, энергетической, культурной, туристической, гуманитарной и других сферах, в том числе вопросы региональной и международной безопасности.

Джейхун Байрамов отметил, что существующий диалог, взаимные визиты и контакты между двумя странами, в том числе политические консультации, внесли важный вклад в развитие отношений.

Людовит Одор подчеркнул, что Словакия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном, подчеркнул важность продолжения усилий в этом направлении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.