Полковник СБУ: Мы видели, как россияне готовятся к подрыву Каховской ГЭС

Руководство российской армии за два дня до катастрофы предупредило своих солдат о подрыве дамбы Каховской ГЭС. Об этом в эфире Апостроф TV рассказал секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко.

"Им (россиянам) и на гражданских плевать, и на военных плевать, а как раз технику они свою отвели – мы это наблюдали, мы не понимали, почему они это делают, но перед подрывом они это сделали, и видно было, что они готовятся к тому, что они пустят воду, взорвут дамбу, и дали команду всем своим – есть перехват – "следим за уровнем воды". Практически за две ночи перед подрывом они намекнули своим солдатам", - сказал нардеп.

"Я думаю, противник сам еще в шоке от последствий и пытается либо найти новые позиции, либо вообще понять, что происходит, и как местность сейчас по-новому будет влиять на ведение боевых действий", – добавил Костенко.