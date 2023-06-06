Эльмир Алиев, отдел спорта 20:59

30 июня в Португалии состоится внеочередная ассамблея Международной федерации спорта слепых (IBSA). Пройдут выборы президента организации, где единственным соперником действующего президента IBSA итальянца Сандро ди Джироламо является глава Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА) Ильгар Рагимов.

В беседе с haqqin.az представитель нашей страны рассказал о том, почему решил выдвинуть свою кандидатуру, какие искусственные преграды пытается поставить перед ним действующий президент IBSA, и какими будут его первые действия в случае избрания. Но сначала несколько слов об IBSA, чтобы читатели понимали значимость данной организации в мире паралимпийского движения. Итак, Международная федерация спорта слепых уже более 40 лет представляет и развивает спорт для людей с нарушениями зрения. Являясь одним из основателей Международного паралимпийского комитета (IPC), IBSA играет решающую роль в развитии как паралимпийских видов спорта, так и паралимпийского спорта в широком понимании. Первый конгресс IBSA, основанной в 1981 году, прошел в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В нем принимали участие представители 30 стран. Статус IBSA как юридического лица был оформлен в 1985 году с принятием его первой конституции на Генеральной ассамблее в Норвегии. Сегодня IBSA - ведущая мировая организация по развитию спорта для людей с нарушениями зрения. Она насчитывает более 120 членов во всем мире. IBSA является руководящим органом таких паралимпийских видов спорта, как голбол, дзюдо и слепой футбол, и отвечает за календарь соревнований, борьбу с допингом, правила, управление и рост во всем мире. Также IBSA занимается такими видами спорта, как легкая атлетика и плавание, которые тоже входят в программу Паралимпийских игр. Здесь организация играет консультативную роль, но также обеспечивает, чтобы эти виды спорта были представлены на Всемирных играх IBSA, которые проводятся, начиная с 1998 года.

- Как к Вам пришла идея баллотироваться на пост президента IBSA? – спрашиваю у Ильгара Рагимова, который с 2021 года занимает в этой организации должность вице-президента. - Учитывая мой опыт и стаж в паралимпийском движении, еще два года назад я решил попробовать свои силы на международной арене и подал свою кандидатуру на пост вице-президента IBSA. На ассамблее Федерации, проходившей в Иордании, меня избрали подавляющим большинством голосов. Оппонировала мне на тех выборах представительница Финляндии. После избрания я подготовил план реформ под названием «Новое видение», который был утвержден Советом правления IBSA. Наша организация действительно нуждается в коренных преобразованиях. Стиль и методы управления, конституция, нормативная база и многое другое давно устарели. Но, к сожалению, все это не удалось реализовать. - По какой причине? - Президентом IBSA был избран итальянец Сандро ди Джироламо. Мы общались, были определенные планы, но затем в IBSA что-то пошло не так. Появились проблемы с регистрацией нового правления, выявились случаи конфликта интересов. Недемократические подходы при управлении организацией и отсутствие прозрачности не устраивали ни меня, ни большинство членов правления. Поэтому было решено созвать внеочередную ассамблею и провести новые выборы. Они назначены на 30 июня и состоятся в португальском городе Фатима. Почему я решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента? За два года на должности вице-президента я имел возможность хорошо ознакомиться с ситуацией в IBSA. Меня узнали благодаря моей непримиримой позиции к тем негативным моментам, которые происходят в нашей организации. У меня много сторонников, и все хотят реализации плана реформ, который я подготовил. Я считаю, что нахожусь в долгу перед странами-членами IBSA, потому что, избираясь на пост вице-президента, я обещал реформы, но, к сожалению, по ряду причин мне не удалось претворить их в жизнь. Я в долгу перед спортсменами, которые ждут перемен. Все это в конечном итоге повлияло на мое решение баллотироваться в президенты.

- Как нынешнее руководство IBSA относится к Вам и к Вашему решению избираться? - Они пытались не допустить меня до выборов. Создали комиссию и выдумали уйму правил, чтобы лишить меня возможности попасть в список кандидатов. Согласно уставу, президент и вице-президент должны быть либо слепыми, либо слабовидящими. Однако нигде не упоминается, насколько слабо должен видеть человек. Пытались доказать, что у меня нет проблем со зрением, что я якобы всех обманываю. А я доказывал, что однажды прошел проверку и избрался вице-президентом. После этого мое зрение еще больше ухудшилось. Я предложил им провести обследование в любой клинике Европы у любого врача, которого они назначат. Делалось все, чтобы меня устранить как конкурента. Конечно, это показатель того, как они боятся моей кандидатуры. После месячного разбирательства справедливость восторжествовала. Было признано, что мое зрение подпадает под критерии, удовлетворяющие правила IBSA. Таким образом, я был включен в список кандидатов и стал оппонентом нынешнему президенту. Надо сказать, что я извлек дивиденды из этой скандальной истории. У меня прибавилось сторонников. И сейчас я начинаю избирательную кампанию. Буду ездить по различным странам. Хотя была проведена и успешная предварительная работа, позволяющая с оптимизмом смотреть в будущее. - Сколько стран будут участвовать в голосовании, и как оцениваете собственные шансы на победу? - В IBSA входят около 120 государств, но не все приедут в Португалию. В голосовании ожидается участие примерно 60 стран, и этого более чем достаточно для кворума. Победит тот кандидат, кто наберет больше 50 процентов голосов.

Нынешнее руководство IBSA понимает, что вовсе не они являются фаворитами предстоящих выборов. Но попытка закрыть мне путь не увенчалась успехом. Возможно, будут еще какие-то провокации. Быть может, они постараются сделать так, чтобы страны, которые меня поддерживают, не приехали в Португалию. Однако не верю, что это им поможет. - Наверняка, подавая свою кандидатуру, Вы заручились поддержкой в Азербайджане… - Да, я получил поддержку от спортивного руководства страны и других ведомств. Имидж Азербайджана в мире сейчас настолько высок, что наши представители спокойно могут избираться на любые высокие посты, в том числе и в спортивных организациях. Это мои искренние слова. Титаническая работа, которую проделывает президент Азербайджана Ильхам Алиев очень повышает статус и авторитет нашей страны в мире. Мы никогда не могли и подумать, что у нас будут такие возможности. А сегодня - это реальность! С нами считаются, нас слушают и нас выбирают. Мы же должны достойно представлять свою страну и использовать все возможности для создания условий для нашей молодежи на международном уровне.

Но меня поддерживают не только в Азербайджане. Я встречался с президентами многих международных спортивных федераций. Много ездил и встречался с национальными федерациями и со спортсменами. Побывал на разных континентах и ознакомился с состоянием дел. Сегодня я обладаю обширной информацией и знаю, что надо делать. Но возможность сделать это у меня будет только после того, как я возглавлю IBSA. И не просто возглавлю, а создам команду единомышленников, которые будут работать вместе. Я и сам должен быть равноправным членом этой команды, президентом-демократом. - Интересно, почему в 2021 году Вы решили войти в руководящий состав IBSA, а, к примеру, не занять высокую должность в самом Международном паралимпийском комитете? - IBSA сегодня культивирует около 10 видов спорта. Азербайджан традиционно добивается успехов в соревнованиях слабовидящих спортсменов по дзюдо, плаванию и атлетике. Поэтому с IBSA у меня сложились достаточно близкие отношения, хотя и с Международным паралимпийским комитетом (IPC) у нас прекрасное сотрудничество. IPC знает о сегодняшней ситуации в IBSA, но вмешиваться не имеет права, так как Международная федерация спорта слепых – самостоятельная организация. Нынешний президент IPC Эндрю Парсонс – мой близкий друг. Он меня поддерживает, мы часто встречаемся и обсуждаем различные проблемы. Кстати, 19 июня у нас очередная встреча в Берлине.