Переговоры между Ереваном и Баку продолжатся с участием ЕС, Франции и Германии

Переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжатся в различных форматах, в том числе числе с участием и включением ЕС, Франции и Германии, заявил председатель Комиссии по внешним отношениям Бундестага ФРГ Михаэль Рот в беседе с журналистами в Ереване.

«В ближайшее время в Вашингтоне состоятся интенсивные переговоры. Эти переговоры будут продолжаться в различных форматах с участием и включением ЕС, Франции и Германии», - сказал Рот.

Касаясь вопроса об участии канцлера Германии Олафа Шольца в недавней пятисторонней встрече в Кишиневе, он сказал, что основным действующим лицом является ЕС, все администрирование осуществляется Европейским союзом под руководством председателя Европейского совета Шарля Мишеля. «Мы, как две европейские страны, просто являемся частью этого большого обязательства Европейского союза. И мы хотели бы внести свой скромный вклад в мирный процесс», — сказал он.