Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила, что во избежание дальнейших обстрелов Белгородской области следует остановить войну и провести «референдумы на спорных территориях» Украины.

Симоньян использовала формулировки из плана мирного урегулирования в Украине, предложенного накануне министром обороны Индонезии Прабово Субианто. Он выступал за немедленное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение в ней международных миротворческих сил, а также проведение референдумов на «спорных территориях» при посредничестве ООН.