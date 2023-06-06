Маргарита Симоньян предложила прекратить войну видео
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила, что во избежание дальнейших обстрелов Белгородской области следует остановить войну и провести «референдумы на спорных территориях» Украины.
Симоньян использовала формулировки из плана мирного урегулирования в Украине, предложенного накануне министром обороны Индонезии Прабово Субианто. Он выступал за немедленное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение в ней международных миротворческих сил, а также проведение референдумов на «спорных территориях» при посредничестве ООН.
Маргарита Симоньян предлагает отдать взятые города и уйти pic.twitter.com/W0Kconq8Wn— war weary (@princdatskij) June 7, 2023
Симоньян напомнила, что Украина готова садиться за стол переговоров только в случае освобождения всех своих территорий, включая Крым. В ответ на это ведущий Владимир Соловьев заявил, что тему переговоров нужно вообще закрыть, потому что России якобы не с кем вести переговоры — «с террористами не переговариваются, террористов уничтожают».