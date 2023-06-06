Министерство обороны Азербайджана сообщает о новом обстреле позиций азербайджанской армии армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Карабах ского региона Азербайджана.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 7 июня с 13:35 до 19:45 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, периодически обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского и Шушинского районов.

В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях.

Кроме того, члены армянских НВФ под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлениях Агдамского, Ходжавендского и Шушинского районов.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены, заявили в ведомстве.