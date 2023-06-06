Часть российских войск отошла с затопленных позиций

Российские войска отошли с затопленных позиций после того, как они подорвали Каховскую ГЭС. Об этом в эфире Radio NV заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Они отходят, часть подразделений отошла раньше. На передовых позициях было сосредоточено небольшое количество живой силы противника, однако, по всей видимости, из соображений безопасности реализации этого теракта даже часть личного состава военных не была проинформирована о времени совершения этого преступления", - рассказал он.

По словам представителя ГУР, в частности, войска отходят на предварительно подготовленные позиции.



"На юге и востоке оккупированных территорий такая подготовка носит эшелонированный характер, и имеется несколько линий обороны. На одну из таких подготовленных линий сейчас происходит уход врага", – добавил Юсов.