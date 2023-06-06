Новая биржа Казахстана отказалась работать с россиянами

В Казахстане открылась международная фондовая биржа. Она была создана при содействии российской СПБ биржи, которая поделилась с ней своими технологиями и бизнес-моделью. При этом с российскими брокерами и ценными бумагами новая торговая площадка работать отказалась.

«ITS не будет обслуживать российских брокеров, обслуживающих розничных инвесторов, и российские бумаги тоже», — сказал председатель правления биржи Чингиз Канапьянов.

Как объяснил глава площадки, «обслуживание брокеров и бумаг из России не входит в бизнес-модель биржи».