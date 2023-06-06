В эти минуты проходит матч 36-го тура чемпионата Турции по футболу между «Бешикташем» и «Коньяспором», за который выступает форвард сборной Азербайджана Махир Эмрели.

Бывший футболист «Карабаха» вышел на замену во втором тайме и уже через минуту забил. После навеса со штрафного Махир головой отправил мяч в ворота именитого стамбульского клуба. Правда, не обошлось и без ошибки голкипера «Бешикташа».

Благодаря голу Эмрели «Коньяспору» удалось сравнять счет в матче – 2:2. Игра продолжается. В дальнейшем команды забили еще по одному мячу. На данный момент счет 3:3.

Это второй гол азербайджанского нападающего в чемпионате Турции. Первый мяч он забил в апреле в матче с «Адана Демирспором».

В текущей таблице турецкой Суперлиги «Коньяспор» с 51 очком занимает 8-е место. «Бешикташ» борется за 2-ю позицию.