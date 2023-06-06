Национальная ассамблея Франции в среду одобрила увеличение семилетнего оборонного бюджета страны до 413 миллиардов евро, которое Министерство обороны называло необходимым для поддержания обороноспособности страны, пишет Le Figaro.

Законопроект о военном планировании на 2024-2030 годы поддержали 408 депутатов нижней Палаты парламента Франции, против проголосовали 87 – прежде всего представители левых, Коммунистической партии и группы "Франция непокоренная".

Окончательное принятие законопроекта в верхней Палате парламента, Сенате запланировано на 14 июля, после чего его должен подписать президент.

Документ предусматривает увеличение оборонного бюджета Франции в 2030 году до 69 миллиардов евро, тогда как в 2023-м он составляет 44 миллиарда евро. Таким образом, в течение следующих семи лет расходы будут расти на 3-4 млрд.

Причиной увеличения расходов министр обороны Франции Себастьян Лекорню называл угрозы терроризма, войну в Украине, милитаризацию космоса и рост сложности кибератак. Также дополнительное финансирование должно смягчить влияние инфляции.