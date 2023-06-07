Немецкий депутат: Россия покинула Армению

Российское правительство покинуло Армению. Об этом заявил на пресс-конференции в Ереване 7 июня председатель Комиссии по международным отношениям Бундестага ФРГ Михаэль Рот.

На замечание о том, что российские официальные лица заявляют, что миссия ЕС в Армении преследует цель вытеснить Россию из Армении, он заявил: «Министр иностранных дел России без конца продолжает свою империалистическую внешнюю политику, распространяя пропаганду Кремля».

«Мы не самовольно явились обеспечивать безопасность армянского народа. Мы не оккупанты, а, сотрудничая с властями Армении, способствуем укреплению мира и стабильности в регионе. В регионе присутствуют российские войска, вооруженные тяжелой бронетехникой, а мы, в отличие от них, здесь с гражданской миссией», – отметил депутат.