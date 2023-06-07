НАТО готова ввести войска в Украину

Группа стран НАТО может быть готова ввести войска в Украину, если страны-члены альянса, включая США, не предоставят Киеву ощутимые гарантии безопасности на саммите альянса в Вильнюсе, сообщает The Guardian со ссылкой на слова экс-генсека альянса Андерса Фог Расмуссена.

При этом некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке.

"Не нужно исключать возможности, что Польша будет действовать еще сильнее в этом контексте на национальной основе, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность размещения войск на украинской земле", - отметил он.