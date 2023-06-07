Зеленский недоволен международными организациями

Сотрудники ООН и Красного Креста должны быть на месте катастрофы в Херсонской области, которую затопило в результате прорыва Каховской ГЭС, однако их там нет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild.

По его словам, ООН и Красный крест «должны быть первыми, кто окажется там, чтобы спасать человеческие жизни». Зеленский отметил, что разочарован реакцией этих организаций на запросы Украины о помощи.

«Мы не получили ответа. Я шокирован», — сказал президент Украины, отметив, что если реакция и была, то очень дипломатичная.

«То, что сейчас происходит, — это трагедия. Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа. Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть проплывающих мимо утопленников. Это можно видеть с другой стороны. Вывезти людей из оккупированной части Херсонской области очень сложно», — добавил Зеленский.