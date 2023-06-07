Макрон осудил подрыв Каховской ГЭС и пообещал помощь

"Я выразил президенту Зеленскому свою солидарность с украинским народом после нападения на Каховскую дамбу. Франция осуждает этот жестокий акт, который ставит под угрозу население. В течение следующих нескольких часов мы отправим помощь для удовлетворения насущных потребностей", - написал Макрон в Twitter.

Зеленский, сообщая о переговорах с французским лидером, назвал их "основательными".

"Обсудили возможность задействования международных механизмов для расследования ее причин. Договорились о продолжении оборонного сотрудничества, в частности, по защите нашего неба. Ожидаем скорейшего начала подготовки украинских пилотов. Обсудили форматы гарантий безопасности для Украины, ожидания от Вильнюсского саммита НАТО и подготовку к глобальному саммиту мира", – отметил он.