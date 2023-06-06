Петросян: Если в Армении будет землетрясение как в Турции...

В случае землетрясения силой, которая была зарегистрирована в Турции, 80% зданий Армении разрушатся, в том числе новостройки. Об этом во время обсуждения заявил архитектор, экс-руководитель Государственного комитета кадастра недвижимости Армении Сархат Петросян.

Он пояснил, что сегодня по строительным нормам максимально допустимое число этажей составляет 18, однако в Ереване насчитывается более 50 зданий, которые построены с нарушением данной нормы, а также с нарушением сейсмических норм.