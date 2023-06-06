Лионель Месси назвал свой новый клуб

Аргентинский нападающий Лионель Месси продолжит карьеру в США. Об этом экс-игрок «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» рассказал в специальном заявлении.

«Я не вернусь в «Барсу», я перехожу в «Интер Майами». Вопрос не закрыт на сто процентов, но осталось утрясти некоторые детали», – сказал Месси в интервью Mundo Deportivo и Sport.

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента: Лионель выступал за команду с лета 2021 года.

Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту 1,2 млрд евро за два года.

В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.