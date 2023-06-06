Находящийся с визитом в Италии заместитель министра обороны Азербайджана, начальник Главного управления военно-технического снабжения Агиль Гурбанов 7 июня встретился с министром обороны Италии Гуидо Крозетто, сообщили в Минобороны.

На встрече, в которой также принял участие командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Субхан Бекиров, состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития военного, военно-технического сотрудничества и военного образования между Азербайджаном и Италией, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение было подчеркнуто значение взаимных визитов в развитии отношений между двумя странами на основе стратегического партнерства.