Сербия будет сотрудничать с США

Сербия будет наращивать партнерское сотрудничество с ВС США. Об этом заявил президент страны Александр Вучич после встречи с главой бюро Нацгвардии США генералом Дэниелом Хокансоном.

"Наша страна, сохраняя военный нейтралитет, готова улучшить партнерское сотрудничество с американской армией в целях поддержания мира и стабильности в балканском регионе и за его пределами", - сказал Вучич.

С 16 по 30 июня Сербия проведет на юге республики совместные военные учения Platinum Wolf 23 с США и еще 10 странами-партнерами. При этом 27 февраля 2022 года, после начала войны России с Украиной, Белград заявлял о моратории на участие в международных маневрах.